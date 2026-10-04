El arquero de la Selección de Cabo Verde volvió anoche a nuestro país y esta mañana se hizo presente en el Estadio Monumental.

Una grata sorpresa dio Vozinha en Colo Colo, luego de su participación con la Selección de Cabo Verde en las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.

El arquero de 40 años fue una de las bajas que tuvo el Cacique en esta fecha FIFA, pues fue llamado a su combinado nacional, en el que se reencontró con sus compañeros tras el Mundial 2026 que les cambió la vida.

Pero no pudieron replicar la buena actuación que tuvieron en la Copa del Mundo, ya que en esta pasada se inclinaron por 3-1 ante Malí y por 2-1 frente a Rwanda.

En el Estadio Monumental esperaban que Vozinha volviera luego del 6 de octubre, cuando terminaba oficialmente la fecha FIFA, pero el caboverdiano decidió retornar antes de lo previsto.

El golero aterrizó anoche en Santiago luego de una conexión en Sao Paulo, Brasil, siendo captado por un equipo de TVN que se encontraba en el Aeropuerto de Pudahuel.

Y esta mañana, el africano se presentó a primera hora en Macul para reintegrarse a los entrenamientos de Colo Colo, donde hizo trabajo específico con el resto de los arqueros: Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva y Fernando De Paul.

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Así se pudo ver a través de un video que compartió el cuadro popular a través de redes sociales, en la preparación del partido de vuelta contra Deportes Puerto Montt.

Vozinha busca recuperar terreno en la disputa por el arco del Cacique, luego del extraordinario desempeño de Villanueva en la Copa Chile y considerando que para el entrenador Fernando Ortiz el titular sigue siendo Maureira. A eso se suma el retorno del Tuto De Paul tras una larga recuperación.

Mira el VIDEO a continuación:

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¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Puerto Montt?

La revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 se disputa el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Monumental, partido en que Vozinha no sería considerado. Cabe recordar que en la ida los albos se impusieron por 1-0 en el sur.