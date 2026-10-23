Finalmente, el arquero caboverdiano sí viajará a Londres y lo hará acompañado por el presidente de Blanco y Negro.

En Colo Colo preparan todo un contingente luego de la decisión que tomó Vozinha para ir a la ceremonia del Balón de Oro en Londres, lo que hará tras el partido del domingo contra Palestino.

La gala de los premios que entrega la revista France Football será el lunes a las 17:00 horas en Londres, por lo que el arquero caboverdiano correrá contra el tiempo.

Pero quien fue la revelación del Mundial 2026 no hará esta travesía solo, pues irá acompañado nada más que por presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El puertomontino no dejó escapar la oportunidad que Colo Colo esté presente en esta gran vitrina internacional, que es uno de las cosas que se buscaba cuando decidió traer a Vozinha al fútbol chileno.

Vozinha está feliz por poder viajar a la gala del Balón de Oro. (Foto: Colo Colo)

El caótico itinerario de Vozinha y Aníbal Mosa por el Balón de Oro

Según información de Radio ADN, Vozinha y Mosa tienen un vuelo reservado para el domingo a las 21:05 horas desde Santiago a Madrid, donde harán la conexión hacia la capital de Inglaterra.

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Esto es solo una hora y media después del término del partido entre Palestino y Colo Colo, que comienza a las 17.30 horas, por lo que tendrán que partir directo y rápidamente desde el Estadio Santa Laura en Independiencia hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ubicado en Pudahuel.

Cabe recordar que Vozinha está nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor arquero, donde compite contra Emiliano Martínez (Chelsea/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica), David Raya (Arsenal/España), Unai Simón (Athletic de Bilbao/España), Joan García (Barcelona/España), Yassine Bounou (Al-Hilal/Marruecos), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suiza), Edouard Mendy (Al-Ahli/Senegal) y Matvey Safonov (PSG/Rusia).

Con esto, el golero africano podrá cumplir con sus obligaciones deportivas en Colo Colo, ya que incluso sería titular el domingo, y también estar presente en un espectáculo único en su particular carrera.