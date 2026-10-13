Ambos futbolistas chilenos arrancaron de titular en la sorpresiva derrota de Boca Juniors ante Vasco da Gama por las semifinales de Copa Sudamericana.

Boca Juniors sufrió un duro golpe en La Bombonera al caer por 1-0 ante Vasco da Gama en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. En una noche amarga para el conjunto xeneize, los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón arrancaron como titular pero no lograron brillar, por lo se llevaron una fuerte crítica en los medios argentinos.

La ausencia de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión antes del encuentro, dejó un enorme vacío en el esquema boquense, que nunca pudo encontrarle la vuelta al resultado.

El único gol del partido llegó a los 25 minutos, cuando Adson conectó de cabeza en plena área tras recibir un centro preciso y estableció el 1-0 definitivo para los cariocas.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 13: Players of Boca Juniors and Vasco da Gama react to eeferee Piero Maza after sending off Andrés Gómez of Vasco da Gama (not in frame) during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 semi-final first leg match between Boca Juniors and Vasco Da Gama at Estadio Alberto J. Armando on October 13, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Carlos Palacios y Williams Alarcón, reprobados en Boca Juniors

Tras el encuentro, el medio partidario Planeta Boca evaluó a ambos futbolistas chilenos con nota 4, reflejando su discreta actuación en la derrota del cuadro argentino.

Sobre Williams Alarcón, el sitio fue crítico con su desempeño en el mediocampo: “Flojo partido del mediocampista. Le costó gravitar. En ningún momento pudo pesar”.

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Por su parte, Carlos Palacios tampoco logró convencer, pese a mostrar algunos intentos por participar en el juego ofensivo. “Ofreció algo de movilidad en campo rival, pero nunca pudo hacerse manija del equipo. Le costó el partido. Fue reemplazado antes de los 65 minutos”, consignó el medio.

La revancha se jugará la próxima semana en Río de Janeiro. Boca Juniors necesita ganar sí o sí en tierras cariocas para forzar la llave a los penales o avanzar a la final por diferencia de goles.