Arturo Vidal sorprende con este potente recado a la dirigencia de Colo Colo: “Si hacen bien…”

El volante y capitán del 'Cacique', Arturo Vidal dejó este brutal mensaje a la dirigencia de Colo Colo.

El volante nacional Arturo Vidal sigue sorprendiendo con sus declaraciones durante sus transmisiones en ‘Kick’, donde el ‘King’ no se guarda nada y ha generado polémicas en Colo Colo durante las últimas horas.

En uno de sus directos, el crack del ‘Cacique’ lanzó un potente recado a la dirigencia alba pensando en 2027, al ser consultado sobre la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores, el mediocampista dejó clara su postura.

“Si se hacen bien las cosas ahora de aquí hasta fin de año, si a fin de año hacen bien las cosas y se mueven bien después, se puede pelear la Libertadores el próximo año”, declaró.

En sus palabras, Vidal hizo hincapié en la importancia de que se hagan bien las cosas, un mensaje que apunta a la planificación de Colo Colo, mientras todavía no se concreta un acercamiento con el jugador para conversar sobre su renovación.

Vidal deja un brutal palo en Colo Colo | Foto: Photosport

Pensando en la próxima temporada, el capitán albo también identificó a los dos equipos que considera más fuertes en la Copa Libertadores, aunque aseguró que el resto de los rivales son alcanzables para el Cacique.

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“Hay dos equipos que en estos momentos son muy fuertes, Flamengo y Palmeiras, los demás son todos ahí, se les puede pelear a todos”, concluyó.

Así, Arturo Vidal ya comienza a proyectar lo que será 2027, con la ilusión de que Colo Colo pueda competir a nivel continental y mientras tanto, su continuidad en el club y una eventual renovación, siguen siendo un misterio.

VIDEO: LOS DICHOS DE ARTURO VIDAL