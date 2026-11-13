Nicolás Córdova no descarta este polémico regreso a La Roja: “Se lo tiene que ganar”

El DT abordó la opción de que Carlos Palacios sea considerado en una citación. No lo ha convocado durante su interinato.

La Selección Chilena se alista para sus dos compromisos amistosos de la fecha FIFA contra Colombia. El combinado nacional saltará a la cancha bajo la conducción de Nicolás Córdova.

Es por esto que en la previa del primer duelo, el DT interino fue consultado sobre una polémica figura que no ha sido considerada: ese es el caso de Carlos Palacios. Le dejó un feroz mensaje.

¿Qué pasó? Le abrió las puertas a su regreso a La Roja. La última vez que fue convocado (octubre de 2024) instaló la controversia tras abandonar la concentración. En ese instante, Ricardo Gareca era el entrenador.

“No desechamos a nadie. Creo que Carlos tiene una calidad de juego que, si consigue tener continuidad en Boca, seguramente también va a ser importante acá, pero se lo tiene que ganar en la cancha“, lanzó.

“Nosotros hace un año fuimos a hablar con todos los jugadores de la Liga Argentina y hemos tratado de traer de vuelta a jugadores que estaban fuera“, agregó el estratega.

Carlos Palacios tiene abiertas las puertas de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Córdova advierte a Carlos Palacios en la Selección Chilena

Finalmente, el director técnico clamó por la estelaridad del oriundo de Renca en La Bombonera. Si logra ello, seguramente tendrá otra oportunidad para representar al país.

“Ojalá que todos los jugadores que estén afuera suban su rendimiento para el bien de la selección“, concluyó.