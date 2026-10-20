Fuerte decisión en Boca Juniors con Carlos Palacios para la revancha ante Vasco da Gama

El volante chileno junto a Williams Alarcón recibieron un feroz portazo en la previa de la revancha de semifinales de Copa Sudamericana.

Boca Juniors tendrá varios cambios importantes para la revancha frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana y allí los grandes perjudicados serán Carlos Palacios y Williams Alarcón. Y es que todo parece indicar que el técnico Rodolfo Arruabarrena decidió dejar fuera del once titular a ambos futbolistas chilenos, quienes habían comenzado desde el arranque en el partido de ida disputado en La Bombonera.

La derrota por 1-0 ante el conjunto brasileño dejó al equipo xeneize bajo presión y desató críticas de la prensa boquense hacia ambos chilenos. Ahora, de cara al compromiso en el Estadio Maracaná, el ‘Vasco’ optaría por modificar su formación ante el inminente regreso de Leandro Paredes.

Duro golpe para Carlos Palacios

La decisión representa un duro golpe para Carlos Palacios, quien venía ganando protagonismo en el esquema de Arruabarrena. El atacante chileno había logrado sumar minutos y consolidarse como una alternativa importante, pero la derrota en la ida habría cambiado el panorama de cara al encuentro decisivo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 13: Carlos Palacios of Boca Juniors and teammates react after the team’s defeat in the Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 semi-final first leg match between Boca Juniors and Vasco Da Gama at Estadio Alberto J. Armando on October 13, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Por su parte, Williams Alarcón continúa sin encontrar la regularidad necesaria para afirmarse en el equipo titular. El mediocampista también arrancó el primer partido de la serie, aunque ahora tendría que esperar su oportunidad desde la banca.

El 11 de Boca Juniors ante Vasco da Gama

Según informó Planeta Boca, el once que prepara el conjunto argentino estaría compuesto por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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La revancha entre Vasco Da Gama y Boca Juniors se disputará este martes a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Maracaná. El duelo será transmitido por DSports y DGO.