El único canal de TV que transmite EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca Juniors por Copa Sudamericana

Vasco da Gama y Boca Juniors se ven las caras este martes por un boleto en la final de la Copa Sudamericana.

Vasco da Gama y Boca Juniors definirán al primer clasificado para la final de la Copa Sudamericana cuando este martes disputen la revancha de una de las semifinales del torneo continental. La ida fue para el conjunto carioca que se impuso 1-0 en La Bombonera.

Ahora en la revancha, que se jugará en el Estadio Maracaná, el conjunto Xeneize está obligado a dar vuelta la serie para forzar la serie a penales y llevarse el boleto a una nueva final continental.

Formación Boca Juniors

Respecto al once titular, finalmente el técnico Rodolfo Arruabarrena no alineará a Leandro Paredes debido a que arrastra un desgarro grado 2 y que ya le impidió disputar el partido de ida, por lo que el campeón del mundo irá desde el banco de suplentes ante el ‘Gigante de Colina’.

Boca Juniors va por el milagro en Brasil (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images).

Los otros que también quedaron fuera de la formación estelar fueron los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón. Pese a arrancar como titulares en la ida, finalmente el DT boquense decidió dejarlos como alternativas en Río de Janeiro.

Finalmente y según informó Planeta Boca, el once titular será con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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A qué hora juegan Vasco da Gama y Boca Juniors

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentarán este martes 20 de octubre desde las 21:30 horas en el Estadio Maracaná

Quién transmite Vasco da Gama vs. Boca Juniors

El duelo entre brasileños y argentinos será transmitido en televisión por DSports y en streaming por la plataforma de DGO.