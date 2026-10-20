¿Qué pasa si Boca Juniors gana, empata o pierde con Vasco da Gama en Copa Sudamericana?

Boca Juniors se ve las caras ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná por la revancha de la semifinal de Copa Sudamericana.

Boca Juniors enfrenta esta noche una complicada revancha ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto Xeneize está obligado a remontar el 1-0 sufrido en La Bombonera ante los cariocas para mantener viva la ilusión de llegar a la gran final del certamen continental.

El resultado del partido de vuelta será determinante para definir el futuro del Xeneize. ¿Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Vasco da Gama? Estas son todas las opciones.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 13: Carlos Palacios of Boca Juniors and teammates react after the team’s defeat in the Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 semi-final first leg match between Boca Juniors and Vasco Da Gama at Estadio Alberto J. Armando on October 13, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué pasa si Boca Juniors gana?

Si Boca Juniors se impone por un gol de diferencia, sin importar el marcador, la serie quedara igualada y el clasificado se definirá mediante lanzamientos penales. En cambio, si el elenco de La Ribera consigue una victoria por dos o más goles de diferencia, remontará la llave y clasificará directamente a la final de la Copa Sudamericana.

¿Qué pasa si Boca Juniors empata?

Cualquier empate en la revancha, independientemente del marcador, dejará eliminado a Boca Juniors. Un resultado igualado le permitirá a Vasco da Gama conservar la ventaja obtenida en el encuentro de ida y avanzar a la final.

¿Qué pasa si Boca Juniors pierde?

Una derrota por cualquier marcador significará la eliminación del Xeneize. Si vuelve a caer ante el conjunto brasileño, Boca no tendrá opciones de remontar la serie y quedará fuera de la Copa Sudamericana.