Este martes la Selección Chilena terminó invicta su gira por Rusia, ya que el pasado sábado se impuso por 2-0 a los dueños de casa y esta jornada dio vuelta el partido por 2-1 ante Perú en Sochi.

Tras el duelo en el Estadio Olímpico Fisht, el técnico interino Nicolás Córdova analizó lo que fue esta doble fecha FIFA, donde se centró principalmente en la remontada de esta tarde ante los del Rímac.

“Estábamos jugando bien 11 contra 11. Después, con uno menos, interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, súper ordenados. Ellos tuvieron un par de ocasiones al final por desgaste, pero nosotros también pudimos hacer el 3-1”, comenzó diciendo.

También se refirió a la expulsión del joven defensa Iván Román al cierre del primer tiempo, tras un error en la salida que lo obligó a cometer un penal.

“Es importante competir. Ganar hace bien, pero lo más importante es que en marzo también se pueda jugar con este tipo de rivales. Necesitamos que estos jugadores jueguen. Que errores como el de Iván Román aparezcan acá y no en un partido de clasificatorias. Son jóvenes y se van a equivocar. No hay que condenarlos, hay que seguir el proceso“, llamó Córdova.

También tuvo palabras para la gran figura de esta victoria de Chile, que fue el atacante Darío Osorio, quien anotó el gol del triunfo en este Clásico del Pacífico.

“Ha tenido una evolución importante. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto. Estamos muy contentos. El otro día había jugado muy bien en intensidades y velocidades. Hoy jugó un muy buen partido, siempre presente, retrocediendo cuando el equipo lo necesitaba. Está madurando”, indicó el exfutbolista.

¿La despedida de Nicolás Córdova?

Finalmente, el técnico nacional transparentó la charla que tuvo con sus dirigidos, luego de haber deslizado el pasado sábado que su etapa al mando de La Roja era por solo los últimos cinco partidos.

“Les dije en la charla que ellos deben consolidar el grupo que están formando. Para eso deben tener un alto rendimiento, que sea difícil entrar y el que lo haga sea porque hace bien las cosas. Que sea como el 2014 o el 2015, porque estaba consolidada y era difícil jugar”, contó el DT de 46 años.

Nicolás Córdova pudo haber dirigido su último partido en La Roja. (Foto: Carlos Parra – FFCh)

En síntesis