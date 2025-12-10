Otra vez el campeonato se seguirá jugando fuera de la cancha tras el cierre de la Liga de Primera 2025, donde Unión Española y Deportes Iquique tratarán de salvarse del descenso en los escritorios.

Inesperadamente, ambos equipos que perdieron la categoría al ser los colistas del torneo, podrían mantenerse en Primera División si es que logran ganar por secretaría, haciendo uso de un artículo en el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Se trata del artículo 90° que no ha sido actualizado y que aparece en el reglamento que está vigente desde junio de 2024, aunque cambiará a partir del 2026.

En este se indica que el número de equipos en Primera División será de 20 y de la Primera B será de 12, confirmándose que, anualmente, descenderán dos clubes y ascenderán otros dos.

“El número de clubes de Primera División será de veinte (20) y el de Primera B

de doce (12). Anualmente, descenderán dos clubes de Primera División a Primera B, y ascenderán dos clubes de Primera B a Primera División, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en dicha División”, indica el reglamento.

Pero el punto exacto al que están apelando Hispanos y Dragones Celestes es el que indica que para dirimir a los descendidos se tomará el promedio de las últimas tres temporadas.

“Se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores. En caso de que algún club no hubiere participado en alguno de los campeonatos a considerar, el promedio de puntos se determinará computando aquellos obtenidos en los campeonatos en que realmente intervino”, se lee expresamente.

Eso sí, en el mismo se deja claro que el número de equipos en cada campeonato puede ser modificado por el Consejo de Presidentes a través de las bases.

“El Consejo de Presidentes podrá acordar el descenso y ascenso de un número mayor de clubes, indicando la forma de manera expresa en las bases de la competencia”, aparece explícitamente.

Por ahora se sabe que Deportes Iquique está decidido a presentar esta situación ante el directorio de la ANFP. Si aquello es rechazado, irán a la justicia ordinaria. También manejan la posibilidad de acudir al tribunal patrimonial de la ANFP exigiendo una indemnización. Finalmente, todo podría acabar en el TAS.

Unión Española seguiría el mismo curso, incluso ya habría enviado una carta previa a Quilín.

Lo cierto es que este jueves 11 de diciembre hay un nuevo Consejo de Presidentes en la ANFP, para aprobar las bases de la Liga de Primera y Liga de Ascenso 2026, en que el artículo 5° establece que el reglamento está por sobre las bases.

Unión Española fue el peor equipo de la Liga de Primera 2025 con 21 puntos. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Quiénes perderían la categoría?

Si es que se llegara a acoger lo que están reclamando Unión Española y Deportes Iquique, los damnificados serían Deportes La Serena y Deportes Limache, quienes se salvaron del descenso este 2025, pero tienen los promedios más bajos de las últimas campañas.

