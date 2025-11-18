El capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, dialogó en zona mixta tras el triunfo de la Roja 2-1 sobre Perú en el cierre de la gira a Rusia, donde el equipo comandado por Nicolás Córdova logró dos triunfos al hilo en un año marcado por la dolorosa eliminación en el camino al Mundial 2026.

El lateral izquierdo aseguró que de cara al nuevo proceso “tenemos que acostumbrarnos a esa sensación de que no da igual empatar o perder; tenemos que ganar a quien sea y donde sea. Nos quedamos con esa sensación tras esta pasada por Rusia”.

“Hemos demostrado que con nuestro juego podemos competir y volver a llevar a nuestra selección a donde merece, que es peleando por ir al Mundial, peleando por una Copa América, y para eso vamos a seguir trabajando”, apuntó en los pasillos del estadio Fisht de Sochi.

Chile obtuvo dos triunfos en su gira amistosa por Rusia (Carlos Parra- Comunicaciones FFCh).

Respecto a cómo está el grupo luego del fracaso hacia la Copa del Mundo 2026, el lateral del Sevilla aseguró que “nos hemos demostrado que somos capaces de competir contra cualquiera, haciendo nuestro fútbol y teniendo el balón sin temor a equivocarse. En base a eso, se pueden venir cosas importantes para nuestra selección“.

Suazo también tuvo palabras hacia el cuestionado entrenador interino de La Roja: “hoy, con (Nicolás) Córdova y su cuerpo técnico, estamos a disposición total: a su estilo de juego, a su forma de trabajar. Por más que no sabemos lo que va a pasar a futuro, él es el que está a cargo en este momento”.

Finalmente, el formado en Colo Colo también le dedicó elogios a Iván Román pese a la expulsión: “Es un tremendo jugador. Se equivocó en un control, pero haciendo lo que hemos trabajado, que es encontrar una salida desde atrás. Nadie le dijo nada; al contrario, lo apoyamos”, cerró.

