Alineaciones de Beşiktaş y Crystal Palace por la Europa League: formaciones probables

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Beşiktaş viene de ganarle 3-2 a Hoffenheim y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Crystal Palace viene de caer 2-3 ante Lyon y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Beşiktaş y Crystal Palace
Beşiktaş (4-2-3-1): Alexander Nuebel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Ridvan Yilmaz, Wilfred Ndidi, Junior Olaïtan, Salih Özcan, İlhan Fakili, Dušan Vlahović, Leandro Trossard. DT: Vincenzo Italiano.
Crystal Palace (3-4-3): Dean Henderson, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Óscar Mingueza, Quinten Timber, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Ismaïla Sarr, Jorgen Strand Larsen, Yéremy Pino. DT: Pierre Sage.
La previa de Beşiktaş y Crystal Palace: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Próximo partido de Beşiktaş: vs. Celtic, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Hoffenheim, jueves 5 de noviembre