Crystal Palace recibe a Hull este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Palace está último, con siete puntos en once fechas, y necesita ganar ya mismo para no quedar completamente descolgado de la tabla. Enfrente aparece un Hull que llega con viento a favor y puede meterse en el medio de la tabla si consigue un buen resultado en Londres.
Para el local es casi una final adelantada: perder lo deja todavía más lejos de la zona de salvación. Para el Hull es la chance de confirmar que el envión reciente no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace no encuentra la forma de cortar la racha negativa. Cayó con Coventry de visitante, antes había perdido con Liverpool en su propia cancha y también quedó abajo frente al Tottenham. Son tres derrotas seguidas y el fondo de la tabla empieza a quedar cada vez más cerca para un equipo que no logra sumar de forma sostenida.
El Hull llega en otra sintonía. Viene de ganarle 2-0 a Brighton de local, después de un empate con Ipswich y una derrota ajustada ante Arsenal. Está en la mitad de la tabla con 14 puntos y un triunfo afuera lo metería directamente en la pelea por meterse más arriba todavía.
El historial entre Crystal Palace y Hull
Son 18 antecedentes entre ambos, con ventaja clara para el Crystal Palace: 7 victorias contra 3 de Hull y 8 empates, además de una diferencia de goles favorable para los londinenses, 23 contra 16. La historia reciente muestra paridad, con triunfos repartidos para ambos lados y algún resultado abultado, como el 4-0 de Crystal Palace en 2017 o el 4-2 también a su favor en 2013. Hace ya varios años que no se cruzan en Premier League.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2017
|Crystal Palace vs. Hull
|4-0
|Premier League
|10/12/2016
|Hull vs. Crystal Palace
|3-3
|Premier League
|25/04/2015
|Crystal Palace vs. Hull
|0-2
|Premier League
|04/10/2014
|Hull vs. Crystal Palace
|2-0
|Premier League
|28/01/2014
|Crystal Palace vs. Hull
|1-0
|Premier League
|23/11/2013
|Hull vs. Crystal Palace
|0-1
|Premier League
|05/03/2013
|Crystal Palace vs. Hull
|4-2
|Championship
|27/11/2012
|Hull vs. Crystal Palace
|0-0
|Championship
|17/03/2012
|Crystal Palace vs. Hull
|0-0
|Championship
|20/08/2011
|Hull vs. Crystal Palace
|0-1
|Championship
Horario del partido
- Chile: 11:05 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN4 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Hull se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Hull suma 14 puntos en el torneo.