Crystal Palace y Hull se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Hull este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Palace está último, con siete puntos en once fechas, y necesita ganar ya mismo para no quedar completamente descolgado de la tabla. Enfrente aparece un Hull que llega con viento a favor y puede meterse en el medio de la tabla si consigue un buen resultado en Londres.

Para el local es casi una final adelantada: perder lo deja todavía más lejos de la zona de salvación. Para el Hull es la chance de confirmar que el envión reciente no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace no encuentra la forma de cortar la racha negativa. Cayó con Coventry de visitante, antes había perdido con Liverpool en su propia cancha y también quedó abajo frente al Tottenham. Son tres derrotas seguidas y el fondo de la tabla empieza a quedar cada vez más cerca para un equipo que no logra sumar de forma sostenida.

El Hull llega en otra sintonía. Viene de ganarle 2-0 a Brighton de local, después de un empate con Ipswich y una derrota ajustada ante Arsenal. Está en la mitad de la tabla con 14 puntos y un triunfo afuera lo metería directamente en la pelea por meterse más arriba todavía.

El historial entre Crystal Palace y Hull

Son 18 antecedentes entre ambos, con ventaja clara para el Crystal Palace: 7 victorias contra 3 de Hull y 8 empates, además de una diferencia de goles favorable para los londinenses, 23 contra 16. La historia reciente muestra paridad, con triunfos repartidos para ambos lados y algún resultado abultado, como el 4-0 de Crystal Palace en 2017 o el 4-2 también a su favor en 2013. Hace ya varios años que no se cruzan en Premier League.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/05/2017 Crystal Palace vs. Hull 4-0 Premier League 10/12/2016 Hull vs. Crystal Palace 3-3 Premier League 25/04/2015 Crystal Palace vs. Hull 0-2 Premier League 04/10/2014 Hull vs. Crystal Palace 2-0 Premier League 28/01/2014 Crystal Palace vs. Hull 1-0 Premier League 23/11/2013 Hull vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 05/03/2013 Crystal Palace vs. Hull 4-2 Championship 27/11/2012 Hull vs. Crystal Palace 0-0 Championship 17/03/2012 Crystal Palace vs. Hull 0-0 Championship 20/08/2011 Hull vs. Crystal Palace 0-1 Championship

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Horario del partido

Chile: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Chile: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN4 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis