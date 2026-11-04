Los Cruzados estarían analizando la posibilidad de reforzarse con uno de los arqueros de Colo Colo, quien termina contrato con los albos.

El mercado de fichajes se empieza a sentir en esta recta final de la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo está muy cerca de su estrella número 35. Y al plantel del Cacique está muy atento uno de sus archirrivales, Universidad Católica.

Los Cruzados han puesto sus ojos en uno de los arqueros del cuadro popular para reforzarse de cara a la temporada 2027, donde lo más probable es que la UC vuelva a competir en un torneo internacional, pues está peleando por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores y sino, tendrá que ir a Copa Sudamericana.

Para ello, el entrenador Daniel Garnero desea contar con un nuevo portero titular ante las dudas que le ha dejado el canterano Vicente Bernedo, incluso esta recta final la ha afrontado con Darío Melo en el arco.

El arquero de Colo Colo que gusta en la UC

Justo en los albos termina contrato en diciembre el golero argentino nacionalizado chileno Fernando De Paul, que no seguiría en el Estadio Monumental y según información del periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, su nombre está en la carpeta de Cruzados.

“Lo puedo decir, uno de los arqueros que la Católica mira es Fernando De Paul. Ya hay un contacto con su entorno, para cachar qué onda”, dio a conocer este miércoles en Radio Pauta.

Fernando De Paul seduce a Universidad Católica. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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Si bien el Tuto había comenzado siendo el capitán y titular indiscutido en la presente campaña de Colo Colo, en abril sufrió una lesión que lo dejó al margen por casi seis meses. Esta fue una desinserción en el isquiotibial proximal de la pierna derecha, teniendo que pasar por el quirófano.

Tras su alta médica, el ex Universidad de Chile fue considerado rápidamente por el entrenador Fernando Ortiz, siendo el suplente de Vozinha en los últimos compromisos.

El golero de 35 años llegó a Macul a fines de 2022, donde tuvo una fuerte competencia con Brayan Cortés, en la que se repartieron la titularidad durante tres temporadas. Incluso las buenas actuaciones de ambos los llevaron a ser convocados juntos a la Selección Chilena en 2023.

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Esta no es la primera vez que desde La Franja se fijan en jugadores del cuadro popular, pues en 2018 en una movida inédita se hicieron de los préstamos de Marcos Bolados y Andrés Vilches.