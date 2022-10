La Copa Libertadores Femenina Ecuador 2022 ya está por arrancar y un total de 16 equipos buscarán el cetro máximo a nivel continental. El fútbol chileno estará representado por Santiago Morning y la Universidad de Chile. Ambas escuadras intentarán dar lo mejor en los distintos grupos frente a rivales complicados.

El plantel femenino de la Universidad de Chile llega como la escuadra campeona a suelo ecuatoriano. Las dirigidas por Carlos Véliz, en la edición anterior, llegaron hasta las semifinales del torneo cayendo por penales ante Ferroviaria de Brasil por 7-6 en la tanda definitiva. Ahora, las Románticas Viajeras apuestan a doblegar a Libertad Limeño (Paraguay, Independiente Dragonas (Ecuador) y a Palmeiras (Brasil) por el Grupo C.

En tanto, Santiago Morning se ganó la plaza de Chile 2, luego de derrotar en la definición del puesto a Colo Colo en La Calera. El equipo microbusero, con Milenko Valenzuela como técnico, compone el Grupo D y se medirá contra Alianza Lima (Perú), América de Cali (Colombia) y Deportivo Lara (Venezuela).

Este torneo, en total, cuenta con la participación de 16 equipos que se dividen en cuatro grupos. Si la U y el Chago quieren pasar a la siguiente ronda tendrán que estar entre los dos mejores de su plaza para pasar directo a los cuartos de final.

El plantel de Santiago Morning Femenino apunta alto en Ecuador (Gentileza Campeonato Chileno - Lisandra Jung - Prensa SM)

¿Cuándo y a qué hora jugará la U con Santiago Morning?

La Universidad de Chile Femenina y Santiago Morning arrancarán el próximo 14 de octubre con sus desafíos trascendentales en la Copa Libertadores Ecuador 2022. El equipo de Carlos Véliz disputará todos sus partidos en el Estadio Banco Guayaquil, que pertenece al Independiente del Valle y su capacidad es de 12 mil espectadores.

En tanto, el Morning disputará dos partidos en el Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, que pertenece al Aucas y es denominada como la Caldera del Sur, que cuenta con un aforo de 19 mil personas.

Partidos de la Universidad de Chile:

14 de octubre - 15.00 horas: Universidad de Chile vs Independiente Dragonas (Estadio BG)

17 de octubre - 15.00 horas: Universidad de Chile vs Libertad Limeño (Estadio BG)

20 de octubre - 17.15 horas: Universidad de Chile vs Palmeiras (Estadio BG)

Partidos de Santiago Morning: 14 de octubre - 17.15 horas: Santiago Morning vs América de Cali (Estadio Pozo Ripalda)

17 de octubre - 17.15 horas: Santiago Morning vs Alianza Lima (Estadio Pozo Ripalda)

20 de octubre - 15.00 horas: Santiago Morning vs Deportivo Lara (Estadio BG)