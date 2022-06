Universidad Católica vs Sao Paulo | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los octavos de finales de la Copa Sudamericana

Universidad Católica se enfrentará a Sao Paulo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los Cruzados, quienes cuentan ahora con la figura de Mauricio Isla buscarán llevarse la victoria en el primer partido de esta serie.

Recordemos que la Universidad Católica debutará en este torneo luego de ser eliminado de la Copa Libertadores, al quedar en tercera posición con apenas 4 unidades. No obstante, la Franja llega con otro presente a esta competición, con un técnico como Ariel Holan que ya tuvo tiempo suficiente para preparar a sus jugadores.

La UC viene de ganarle a Unión San Felipe, con un inspirado Huaso Isla, quien asistió en dos ocasiones a sus compañeros en el duelo de revancha de Copa Chile ante San Felipe, que termino a favor de Católica por 3-0 y con un marcador global de seis a uno.

Por otro lado, Sao Paulo no viene con un presente ideal, pero siguen siendo un equipo muy fuerte, los dirigidos por Rogerio Ceni son 8° en el Brasileirao con 19 unidades, no obstante, no ganan hacer tres partidos, cayendo en dos e igualando en su último encuentro sin goles ante el Juventude, entonces veremos este jueves como se desenvuelve el partido.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Sao Paulo por la ida de octavos de Copa Sudamericana?

Universidad Católica vs Sao Paulo juegan este jueves 30 de junio a las 20:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad Católica vs Sao Paulo?

El partido será transmitido por DirecTV, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Universidad Católica vs Sao Paulo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.