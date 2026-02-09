Vélez Sarsfield venció a Boca Juniors por 2-1 en la cuarta jornada del Torneo de Apertura. El jugador que salió entre aplausos fue el volante nacional, Diego Valdés, quien aportó con dos asistencias y se llenó de elogios.

El formado en Audax Italiano vive uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol argentino. Pese a iniciar su llegada al club con muchas lesiones, ya comenzó a ganarse el cariño de la hinchada por su juego.

Ante su gran rendimiento, los hinchas del “Fortín”, le colocaron un particular apodo, que seguramente perdurará por un largo tiempo, “El Cirujano”.

Los halagos hacia Diego Valdés:

Con el resultado a favor de los locales, alcanzaron la primera posición de la tabla, sumando 10 puntos de 12 posibles.

Desde su llegada a disputado un total de 14 encuentros, en los que ha logrado aportar con un gol y las dos asistencias del día de ayer.

Diego Valdés se llenó de elogios en el triunfo de Vélez

El “10” que sonó en Colo Colo, poco a poco se está convirtiendo en un pilar fundamental para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.

¿Qué viene para Diego Valdés?

El conjunto blanquiazul deberá visitar a Defensa y Justicia el viernes 13 de febrero a las 22:15 horas en el Estadio Norberto Tomaghello. Encuentro válido por la quinta jornada del Torneo de Apertura.

En síntesis