DT de CF Montréal advierte a Alexis Sánchez tras discutir en la final: “Famoso o no…”

Phillippe Eullaffroy explicó la suplencia del delantero chileno en la definición del Campeonato Canadiense contra Forge.

La discusión entre Alexis Sánchez y el DT del CF Montréal impactó en Norteamérica. Sobre el cierre del tiempo extra en la final del Campeonato Canadiense contra Forge, hubo un cruce entre el atacante y Philippe Eullaffroy.

Debido a esto, el entrenador francés fue consultado sobre la situación en conferencia de prensa y, pese a no hablar sobre la tensa escena, le dejó un mensaje a su plantel.

Tras caer en penales (1-1 en los 90 minutos), el estratega explicó que no ve el currículum antes de enviar piezas a la cancha. Para él, siempre estará el equipo por sobre las figuras.

“Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia”, lanzó.

“Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso”, agregó.

Philippe Eullaffroy habló sobre Alexis Sánchez en conferencia de prensa. (Foto: Getty Images)

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DT de Montréal descarta quiebre con Alexis Sánchez

Finalmente, el director técnico galo aseguró que la relación con el oriundo de Tocopilla se mantiene en óptimas condiciones. Al menos, bajo su visión, no hay asperezas con su dirigido.

“No se ha roto nada. No de mi lado. Creo que es un gran profesional“, concluyó Philippe Eullaffroy.

Luego de perder en la final canadiense, Alexis Sánchez y CF Montréal se enfocan en su duelo contra Nashville SC por la MLS. Se disputará este sábado 24 de octubre desde las 14:30 horas de Chile.