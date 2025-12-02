Universidad de Chile busca al sucesor de Gustavo Álvarez. A pesar de que no renunció, el DT lo dejó claro: no quiere continuar en la escuadra estudiantil. Tendrá que resolver su futuro a fines de 2025.

Es por ello que los rumores sobre su reemplazante ya comenzaron a surgir. Ante tal panorama, Jorge “Coke” Hevia le puso freno a una opción que suena en el Centro Deportivo Azul.

En los micrófonos de Radio Pauta, se refirió al próximo entrenador de Universidad de Chile y dejó en duda el posible arribo de Nicolás Diez. Para el periodista, será difícil de convencer.

“No me quisieron dar el nombre, solo hay uno al que se le hacen un seguimiento y no es ninguno de los que ha aparecido. (…) No el Coto Ribera, no la Nona Muñoz, no el Chino González”, comentó.

En dicha línea, sentenció: “Muchos hablan de Nico Diez como una opción… juega Copa Libertadores. Está bien, Argentinos Juniors no es la U, pero en Argentina, un equipo en torneos internacionales es competitivo”.

Nicolás Diez está en carpeta de Universidad de Chile: Coke Hevia duda de su arribo. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile

Cabe destacar que el actual DT de los azules tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. ¿Cuánto cuesta su salida anticipada? Si él decide partir, tendrá que abonar 1,2 millones de dólares.

Por el momento, su despedida se mantiene en incertidumbre. Lo cierto es que Universidad de Chile ya busca a su nuevo estratega, el que tendrá que acabar con la deuda pendiente: un título de la categoría de honor.

