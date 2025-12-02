Universidad de Chile tendrá que lanzarse de lleno al mercado para busca un nuevo entrenador tras el abrupto anuncio de Gustavo Álvarez, quien dio a conocer que su intención a final de temporada es ponerle punto final a su ciclo en la tienda universitaria.

Si bien el nombre de Francisco Meneghini, actual DT de O’Higgins, es el principal candidato para asumir la banca azul, en las últimas horas surgió un verdadero tapado: de acuerdo a información de RedGol, en la U tendrían al ex volante Nicolás Diez como su carta bajo la manga para reemplazar a Álvarez.

Nicolás Diez ya estuvo con el buzo de la U en 2016 como ayudante de Beccacece (Photosport).

¿Quién es Nicolás Diez, el tapado que busca la U?

El ex volante ofensivo que en Chile defendió las camisetas de O’Higgins, Everton y Ñublense, viene de concretar sorprendentes números al mando de Argentinos Juniors en el fútbol del vecino país.

En el Torneo de Apertura y Clausura, Diez llevó al ‘Bicho’ de La Paternal hasta cuartos de final y viene de ser eliminado el pasado fin de semana por Boca Juniors en La Bombonera. Además alcanzó la final de la Copa Argentina donde pese a caer en la final logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Diez, según informó RedGol, es un viejo anhelo de la dirigencia de Azul Azul y pese a que tiene contrato hasta 2027 con el conjunto argentino, en el CDA lo tendrían en una de las principales carpetas para ocupar el vacío que dejará la partida de Álvarez.

Lo más llamativo es que el argentino ya supo vestir el buzo de la U, cuando en 2016 integró el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece junto a, precisamente, Francisco Meneghini. Antes, entre 2012 y 2015 acompañó a Jorge Sampaoli como asistente en la selección chilena.

Tras su paso por la U, Diez acompañó a Beccacece en Defensa y Justicia, Independiente y Racing. Su debut como DT lo hizo en el año 2022, precisamente en DyJ tras la renuncia de ‘Becca’. Luego pasó por Atlanta, como asistente en Tigre y finalmente en 2024 fue oficializado en Argentinos Juniors con un contrato por tres temporadas.

Nico Diez junto a Sebastián Beccacece en Defensa y Justicia (Getty Images).

Datos clave…