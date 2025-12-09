La Universidad de Chile comienza a definir el rumbo que tendrá de cara a la temporada 2026, con un puesto clave pendiente: la dirección técnica tras la salida de Gustavo Álvarez.

Desde la directiva de Azul Azul deberán salir a buscar un reemplazo capaz de continuar con la estabilidad y tener mejores resultados con este plantel, que finalizó la temporada logrando la clasificación a la Copa Sudamericana.

Entre los nombres que han sonado para asumir el cargo está Nicolás Diez, entrenador argentino que ha demostrado buen trabajo en Argentinos Juniors y que podría ser una alternativa interesante para el Romántico Viajero.

El entrenador Nicolás Diez gustaba mucho a los hinchas de la U | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Se le escapa a la U: Nicolás Diez continuaría en Argentinos Juniors

Sin embargo, el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (Ex Twitter) entregó una información sobre el futuro del exayudante técnico de Sebastián Beccacece .

“Argentinos Juniors acordó una mejora de contrato con Nicolás Diez, que seguirá con su vínculo hasta diciembre de 2027“, aseveró el comunicador trasandino.

“De esta manera, queda descartada una de las opciones que tenía la U de Chile para suplir a Gustavo Álvarez“, sentenció Merlo.

Con esta renovación, la dirigencia azul deberá seguir buscando nuevas alternativas de cara a la próxima temporada.

