La carrera de Darío Osorio puede tener un importante salto en este mercado de fichajes. A pesar de tener contrato vigente con el FC Midtjylland, la promesa chilena tendría sus días contados en Dinamarca.

¿La razón? Un gigante europeo va a la carga por su fichaje. Al menos, así lo reportaron desde Turquía: un mítico club de dicho país lo incluyó en su lista de jugadores a contratar.

Según señaló el periodista Ferhat Kızıltaş en Tivibu Spor, el elenco interesado es Galatasaray. El comunicador entregó todos los detalles sobre la eventual transferencia antes del cierre del libro de pases.

“El Galatasaray busca un jugador joven nacido en 2002, alrededor de 2003 o 2004 (…) Está interesado en Darío Osorio, quien juega para Midtjylland“, comenzó señalando en el canal televisivo.

En dicha línea, agregó: “El jugador marcó en el partido de liga de hoy (ante Silkeborg este domingo 24 de agosto). Es nuevo (el interés por él) en esta ventana de transferencias“.

Darío Osorio interesa en el Galatasaray. La joya chilena tiene contrato vigente con FC Midtjylland hasta mediados de 2028.

Galatasaray prepara una oferta por Darío Osorio

Finalmente, el periodista mencionado indicó que el líder de la Superliga de Turquía está afinando una propuesta hacia FC Midtjylland por los servicios de su principal figura. Jugaría Champions League.

“Si el Galatasaray da un paso serio y concreto como desea, tal vez podrían finalizar esta transferencia. Está en la lista de posibles refuerzos”, concluyó en su información.