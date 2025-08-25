El mercado de fichajes internacional sigue vigente. Por ello, Ángelo Araos armó sus maletas para dejar Brasil: aseguran que tiene todo listo para volver a jugar en la Liga MX.

Luego de dos años complejos, en los que tuvo que lidiar con sensibles lesiones, el mediocampista de 28 años rescindió contrato con Atlético Goianiense. Ante ello, debió buscar club inmediatamente.

¿Lo encontró? Según señaló el portal Chilenos x el Mundo, su arribo a tierras mexicanas está firmado. Retornará a dichas latitudes (ya estuvo en Necaxa) tras tres años en el fútbol brasileño.

“Ángelo Araos (28) será nuevo jugador de Puebla de la Liga MX. Llega tras rescindir contrato con Atlético Goianiense”, comentó la publicación del medio señalado.

De esta manera, le puso fin a una aventura que estuvo marcada por los dos cortes de ligamentos cruzados sufridos casi de manera consecutiva: uno en marzo de 2023 y otro en febrero de 2024.

Durante esta temporada, alcanzó a sumar siete encuentros y una asistencia con su último equipo. Seis de ellos fueron por el Campeonato Goiano y uno por la Copa do Brasil.

Ángelo Araos, la fugaz figura de Universidad de Chile

Cabe destacar que el volante saltó al extranjero tras una feroz irrupción en 2018 en los azules. Jugó 24 encuentros, anotó cinco goles y aportó con una asistencia antes de despedirse. Hasta el momento, no ha vuelto al país.