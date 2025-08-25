El delantero nacional, Damián Pizarro se sigue preparando para lo que es esta temporada 25/26 que ya está en marcha en el fútbol europeo, en la que trabaja con el Udinese de Italia, pero viendo que será de su futuro, el que está lejos de Friuli.

En esta jornada, una importante noticia se dio a conocer sobre el ex Colo Colo, en la que tendría todas sus maletas listas para partir del conjunto italiano y tener una nueva experiencia en el fútbol europeo, en búsqueda de minutos.

Según informó el periodista experto en fichajes, Gianluca Di Marzio, el delantero nacional tendría todo listo para partir a préstamo a la primera división del fútbol francés.

¿Su club? El Le Havre sería el nuevo club de Damián Pizarro para esta temporada 25/26, en la que espera que este paso sea importante para él, buscando ver minutos y poder afirmarse en el fútbol europeo.

Pizarro cambiaría de club en Europa | Foto: Photosport

El conjunto francés logró ascender a la Ligue 1 para esta temporada y espera poder reponerse de lo que ha sido su flojo comienzo, en la que suma dos derrotas en sus primeros dos encuentros.

Se espera que las próximas horas puedan ser cruciales para confirmar esta transacción, en la que Damián Pizarro espera con mucha expectación lo que puede ser este nuevo e importante paso en el fútbol europeo.