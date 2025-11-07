La Fecha 11 de la Premier League presenta uno de los partidos más esperados de la temporada: Manchester City vs Liverpool en el Etihad Stadium, un clásico moderno que promete emociones fuertes en la lucha por darle caza al líder Arsenal.

El Manchester City, actual escolta con 19 puntos, llega en un gran momento tras tres triunfos consecutivos en todas las competiciones. Los dirigidos por Pep Guardiola buscan mantener su ritmo arrollador y no perderle pisada al líder Arsenal. Con su ataque en plena forma y el habitual dominio como local, los “Citizens” intentarán imponer su estilo y seguir firmes en la pelea por el título.

Del otro lado estará el Liverpool, tercero con 18 unidades, también en plena recuperación. Los de Arne Slot encadenan dos victorias consecutivas, incluyendo una resonante ante el Real Madrid por la Champions League, y llegan con la moral alta para intentar dar el golpe en Manchester.

Manchester City y Liverpool animarán un partidazo en Etihad Stadium (Getty Images).

Cuándo y a qué hora juega Manchester City vs. Liverpool

Manchester City y Liverpool se verán las caras por la Fecha 11 de la Premier League. El partido se jugará este domingo 9 de noviembre desde las 13:30 horas de Chile.

Quién transmite Manchester vs. Liverpool

El duelo entre Manchester City y Liverpool será transmitido por TV a través de ESPN, mientras que por streaming el choque entre Sky Blues y Reds podrás verlo en la plataforma de Disney+.

Tabla de posiciones de la Premier League