Han Willhoft-King, talentoso mediocampista juvenil del Manchester City, ha anunciado su retiro del fútbol profesional a los 19 años para dedicarse a sus estudios. Según él mismo declaró en una entrevista, la decisión responde a una búsqueda de mayor estimulación intelectual, más allá de las lesiones que también afectaron su carrera.

Willhoft-King entrenó con el primer equipo de City —bajo las órdenes de Pep Guardiola y compartiendo sesiones con figuras como De Bruyne, Haaland y Foden—, pero reveló que su experiencia lo dejó insatisfecho. “No lo estaba disfrutando. No sé qué era, quizá el ambiente. También me aburro a menudo. Entrenabas, volvías a casa y no hacías nada realmente. Si lo comparas con ahora… Me cuesta encontrar tiempo en el día. O estoy estudiando, o saliendo con amigos, o jugando en el primer equipo de la universidad, y también en mi colegio”, dijo exfutbolista en conversación con The Guardian.

“No es una experiencia agradable”

Pese a que pudo compartir con las estrellas del City de Pep Guardiola, sus sensaciones fueron negativas: “Entrenar con el primer equipo se convirtió en algo que, por extraño que parezca, nadie esperaba con ganas. Porque solo estabas presionando. Corríamos detrás del balón como perros durante media hora, 60 minutos”.

“No es una experiencia muy agradable, sobre todo cuando intentas presionar a De Bruyne, Gündogan o Foden. No puedes acercarte a ellos, así que la sensación de no querer hacer esto supera el asombro por estar ante estrellas”, agregó.

Debido al poco estímulo a la vida como futbolista, Willhoft-King fue tajante: “Fueron un factor importante pero esa es la respuesta fácil. Sentía que necesitaba algo más, sobre todo a nivel intelectual. Sé que eso suena bastante pretencioso”, confesó

A pesar de haber sido ofrecida una extensión de contrato en City, optó por matricularse en Derecho en la Universidad de Oxford, luego de obtener excelentes calificaciones académicas. Willhoft-King confesó que, aunque amaba el deporte, necesitaba algo más que perseguir un balón de fútbol.

