Manuel Pellegrini es por lejos el director técnico chileno más exitoso de los últimos 50 años (y si no, el mejor de la historia por muchos). Su legado ha dejado huella en grandes clubes de Europa como Villarreal, Málaga e incluso llegó a dirigir al gran Real Madrid. Hoy en Real Betis, el ‘míster’ sigue haciendo de las suyas.

Mientras el técnico se debate en su renovación con el elenco verdiblanco o regresar a Chile para hacerse cargo de La Roja, el ‘Ingeniero’ ha causado revuelo en la prensa internacional tras proponer una revolucionaria medida.

Fue en la conferencia tras la victoria del Betis ante el Olympique de Lyon por 2 a 0 en la fase de grupos de Europa League. Allí, el DT nacional propuso esta novedosa medida con la que él asegura se le daría “más dinámica al juego para hacerlo más entretenido”.

Manuel Pellegrini quiere revolucionar en fútbol con innovadora regla proveniente del básquetbol (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Todo surgió luego de que Manuel Pellegrini fuera consultado por un periodista sobre la ley del offside, regla que se encuentra en evaluación por varios organismos internacionales. Ante ello, el chileno fue tajante: “Creo que es meterse en problemas, el fuera de juego en este momento es correcto”.

La revolucionaria idea de Manuel Pellegrini que podría cambiar el fútbol para siempre

Luego, Manuel Pellegrini sorprendió a todos cuando propuso una regla del básquetbol: no regresar a campo propio tras pasar la mitad de la cancha: “Hay otras reglas que se pueden cambiar para mejorar al fútbol, como que cuando el balón pasa la mitad de cancha no pueda volver a campo propio“.

Para finalizar, añadió que esta medida contribuiría al fútbol: “Para ser más dinámico y entretenido hay que estar más cerca del arco contrario”.

