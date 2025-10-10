En medio del proceso de búsqueda de un nuevo director técnico para la selección chilena y mientras todas las voces empujan por la llegada de Manuel Pellegrini, uno que sorprendió en los últimos días fue el histórico de La Roja, Arturo Vidal, quien sin ningún reparo le cerró las puertas de Juan Pinto Durán al ‘Ingeniero’.

“Pellegrini siempre es un nombre que se nombra en la selección, pero tampoco creo que sea el hombre indicado, porque nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección, entonces es difícil”, fue el argumento del ‘King’ para descartar el nombre del entrenador de 72 años en la selección chilena.

Arturo Vidal le cerró las puertas de la selección a Manuel Pellegrini (TNT/Getty).

Elogios y elogios para Manuel Pellegrini en España

Ahora, y en medio de los rumores que acercan al ex defensor a ponerse el buzo de La Roja, un dirigente de alto nivel del Real Betis le dedicó fuertes elogios al ‘Ingeniero’, quien todavía no logra renovar su contrato en Andalucía.

Fue el director deportivo del conjunto verdiblanco, Manuel Fajardo, quien en entrevista con el canal de YouTube Informe Morrocotudo destacó a Pellegrini por su tremenda “capacidad que tiene para gestionar el vestuario”.

“En temporadas anteriores, en otros clubes, he trabajado con entrenadores más jóvenes, quizás de la nueva generación y no diferencio esa energía o esa ilusión en el día a día de Manuel respecto a ellos. Manuel creo que afronta todos los días de todos los partidos con la máxima ilusión, con el máximo compromiso y ahí hay poco puedo objetar, solo poner en valor el trabajo que lleva a cabo”, señaló el dirigente.

Respecto a la bullada renovación de contrato de Pellegrini en el elenco helipolitano, el dirigente puso paños fríos al ruido mediático que ha generado la situación. “Entiendo a los medios de comunicación cuando son reiterativos preguntando por una situación de actualidad, porque también ejercen sus trabajos y son parte importante de esta industria. Pero creo que las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad… en el Betis es Manuel, en el Athletic Club es Ernesto Valverde, en el Rayo Vallecano Iñigo Pérez… Son cuestiones del día a día, que hay que tratarlas de forma interna con muchísimo respeto, pero creo que hay que dar en naturalidad y para nada me incomodan o me ponen nervioso”, cerró.