La Selección Chilena sigue en su búsqueda de un entrenador para entablar un nuevo proceso tras lo que fue la salida de Ricardo Gareca, en la que uno de los grandes candidatos y por los que muchos imploran, es la del DT nacional, Manuel Pellegrini, a quien lo apuntan como el hombre ideal.

Sobre lo que es este tema, el volante nacional, Arturo Vidal conversó con TNT Sports y se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini sea el entrenador para la Selección Chilena, opción con la que no se mostró para nada de acuerdo.

“Pellegrini siempre es un nombre que se nombra en la selección, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la selección, porque nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección, entonces es difícil”, comienza indicando Vidal.

Agregando a eso, el ‘Rey’ se lanza contra el DT del Real Betis indicando que dentro de su carrera como entrenador, en muy pocas oportunidades ha trabajado con jugadores chilenos, algo que sin duda es complejo.

“En equipos le ha ido muy bien, todos sabemos, acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue, no sé si ha trabajado con tantos jugadores chilenos, solo con Matías (Fernández) entonces es difícil”, declara.

Vidal no quiere a Pellegrini en La Roja | Foto: Photosport

En esa línea, el ‘King’ deja en claro que es difícil poder ver a Pellegrini dentro de la selección, en la que le cierra las puertas por completo: “prefiero que siga en lo que está, lo ha hecho muy bien, es difícil colocar un nombre como Manuel Pellegrini en la selección”.

Concluyendo, Vidal terminó con su apreciación a esta posibilidad para la Selección Chilena, en la que no duda de la carrera de Manuel Pellegrini, pero insiste en que no es la persona indicada para tomar el mando de la banca de ‘La Roja’.

“Es muy difícil, diferente, los procesos son diferentes en la selección, con la experiencia que tiene capaz que lo haga bien, pero es un tema que no se más allá. Para mí no es el nombre indicado”, cerró.