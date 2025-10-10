La Selección Chilena sigue en su búsqueda para encontrar un nuevo entrenador para dar comienzo a un nuevo proceso dentro del equipo de todos tras lo que fue la salida de Ricardo Gareca, en la que varios nombres han aparecido como opción, pero hay una opción que anhelan todos: Manuel Pellegrini.

Sobre esto, al presidente de la ANFP, Pablo Milad se le consultó sobre esta posibilidad en el Podcast ‘El Gerente’ de The Clinic, en la que abrió la puerta para la llegada del ‘Ingeniero’.

“Admiro a Manuel. Demostró con creces que es el mejor técnico de Chile porque él se desarrolló a sí mismo, tiene una forma de trabajar que la conozco. Sería para nosotros un halago que él viniera“, parte señalando Milad.

Siguiendo en aquello, el mandamás agregó: “es una decisión de él, porque va a tener las puertas acá abiertas siempre, porque es un referente, tiene una experiencia ardua y partió con mucho sacrificio. Yo feliz que se venga cuando él quiera”.

Ante todos los rumores, el presidente de la ANFP indicó que se la jugará por la opción del entrenador del Real Betis y buscará dar el gran golpe de poder seducir y lograr la llegada de Manuel Pellegrini a Chile.

Milad quiere a Pellegrini en La Roja | Foto: Photosport

“Es una prioridad. Voy a hablar con él para ver qué es lo que quiere. No sé si quiere seguir proyectándose en Europa, a lo mejor tiene una oferta de un club más grande que Real Betis o de otro lugar de Europa”, remarcó.

Finalmente, Milad ilusiona al pueblo chileno con la opción de Manuel Pellegrini, en la que asegura tener una buena relación con el entrenador nacional y espera poder lograr tener un acuerdo para su llegada, algo que hoy en día se ve complejo.

“Esos rumores de que no va a venir porque estoy yo o está esta dirigencia, no me hago cargo de comentarios de pasillo, de gente por ahí. Lo que sí te puedo decir es que tengo una relación cordial, amena y diferente con él”, cerró.