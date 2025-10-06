En medio de la polémica generada por las declaraciones de Arturo Vidal, quien descartó a Manuel Pellegrini como candidato para asumir la selección chilena, Héctor Pinto, ex entrenador campeón con la Universidad de Chile en 2004 y cercano amigo del ‘Ingeniero’, salió a respaldar al actual entrenador del Real Betis.

El mediocampista bicampeón de América le cerró la puerta al experimentado entrenador chileno con un potente argumento: “Pellegrini siempre es un nombre que se nombra en la selección, pero tampoco creo que sea el hombre indicado, porque nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección, entonces es difícil”, declaró el King.

Manuel Pellegrini sigue liderando las preferencias para asumir en La Roja (Getty Images).

Amigo de Pellegrini le responde a Arturo Vidal

Las palabras del mediocampista albo repercutieron fuertemente en Héctor Pinto, quien en conversación con Bolavip Chile, declaró: “Extrañísimo lo encuentro… Una persona que ha trabajado en varias partes, con varias nacionalidades y que lo vengan a cuestionar por eso, yo creo que es totalmente incomprensible que lo piense así, porque Manuel ha dado muestras de ser primero un gran profesional, una persona muy estudiosa y que sabe todo absolutamente todo lo que pasa en Chile y conoce a cada uno de los jugadores. O sea en ese sentido está errado Arturo lamentablemente”, afirmó Pinto.

Pinto, quien fuera entrenador del equipo de reserva del Hebei Fortune, en la época de Pellegrini en China, resaltó la tremenda experiencia internacional del ‘Ingeniero’: “Yo creo que se equivocó, yo creo que es lamentable que lo piensen así porque él mismo estuvo en equipos distintos y le tocó con técnicos distintos, o sea no tiene por qué ser, le tocó con español, le tocó con otro alemán, no sé por ahí, entonces que ahora le tocó con chilenos, qué más da si es un técnico que conoce todo el medio y ha estado trabajando en el medio y es chileno”.

Pinto también descartó un posible regreso de la Generación Dorada a la adulta. “Hay que agradecerle mucho todo lo que fue, todo lo que fue, pero claro, ya sabes que la edad pasa, el tiempo pasa y uno se tiene que dar cuenta que ya no está para jugar 90 minutos a un ritmo de que se juegan en la clasificatoria… el tiempo pasa”, cerró.