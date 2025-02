Son pocos los argentinos que no quieran al presidente de la AFA, Carlos Tapia. Es que el máximo dirigente trasandino supo respaldar en el banco a Lionel Scaloni cuando se fue Jorge Sampaoli, y esto inició un exitoso proceso que ya tiene una Copa del Mundo, dos Copa América, y una Finalissima.

Pese a todos estos laureles, hay alguien muy importante que alzó la voz en contra del Chiqui, ni más, ni menos, que Mario Kempes, figura excluyente del Mundial 1978 para Argentina y quién no tuvo pelos en la lengua en conversación con Super Deportivo Radio.

“Yo le tengo mucho respeto a la AFA, pero no a quien dirige la AFA, porque se está equivocando. El se debe a la historia del fútbol argentino. Estoy decepcionado, desahuciado. El fútbol argentino no te va a hacer famoso, por mas que vos quieras ser famoso. Es el Presidente, vos no juegas”, disparó el Matador.

Para Kempes, la gestión personalista de Tapia está detruyendo al fútbol argentino más allá de los logros obtenidos por el seleccionado.

“Es prácticamente dueño, porque hace y deshace lo que él quiere. A mí no me gusta Tapia y creo que al futbolero tampoco. Ha tenido la suerte de que Argentina consiguió la tercera estrella y se cree que es Superman“, afirma.

Mario Kempes le cae con todo a Carlos Chiqui Tapia

Mario Kempes apunta a Claudio Tapia y compara a la liga de Argentina con la MLS

“Que no haya descensos (…) Eso se parece a la MLS. Jugar sin descensos es jugar sin motivación. Se habrá contagiado porque el presidente vive en Miami prácticamente”, cerró.