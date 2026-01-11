Hace unos días, Colo Colo sufrió una de las bajas más sensibles en este mercado de fichajes, luego que Vicente Pizarro diera el salto al extranjero y firmara por Rosario Central, conjunto del fútbol argentino que es dirigido por un viejo conocido, Jorge Almirón, ex DT de los albos.

Este domingo, el hijo del ministro del deporte, Jaime Pizarro, sumó sus primeros minutos con la camiseta del ‘Canalla’, tras disputar un amistoso a puertas cerradas ante Villa Dálmine en dos encuentros de 50 minutos.

Vicente Pizarro jugó sus primeros minutos con la camiseta de Rosario Central (@RosarioCentral).

El debut no oficial de Damián Pizarro en los amistosos de Rosario Central no pasó desapercibido. Bajo las órdenes de Jorge Almirón, el “Canalla” se impuso por 3-0 y 2-0 en sus compromisos, donde el exjugador de Colo Colo fue pieza clave.

Desde el medio trasandino La Capital, destacaron el nivel del chileno señalando que “Pizarro dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul”. Además, resaltaron que se vio “activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador”, concluyendo que “el mediocampista fue parte del once que hoy corre con ventaja para arrancar la competencia oficial”.

El “Vicho” ahora se prepara para el estreno en el Torneo de Apertura argentino, fijado para el 24 de enero ante Belgrano, además del gran desafío de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En resumen…