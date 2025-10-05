Apenas Marcelino Núñez tomó la decisión de cruzar la vereda para partir desde el Norwich al Ipswich Town, todos los seguidores de la Championship (segunda división de Inglaterra) miraron el calendario para saber cuando se enfrentaban, y el día llegó: fue este domingo 5 de octubre.

El equipo del chileno fue local y la hinchada visitante sorprendió al levantar una camiseta del formado en Universidad Católica, sólo para romperla en mil pedazos.

La venganza vendría en la cancha porque Ipswich se impondría 3-1: abrió la cuenta Cedric Kipre a los 32′, empató el cuadro canario tres minutos después por intermedio de Oscar Schwartau.

Los azules reaccionaron en el 45′ a través de Jaden Philogene, para ponerse otra vez arriba y todo lo sentenciaría Jack Clarke para decretar el resultado definitivo y desatar la locura de los hinchas locales.

Marcelino Núñez ingresó cuando faltaban 15 minutos y ayudó a la tenencia de balón y mantener el resultado.

El loco festejo de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

¿Cuál fue la reacción final de Marcelino Núñez?

El chileno no tuvo compasión con su ex equipo y conforme lo mal que lo trató su ex hinchada, celebró el triunfo a todo pulmón.