Hace unas semanas atrás Matías Dituro recibió su carta de nacionalización, que le permitiría poder ser parte de la selección chilena en caso de que Eduardo Berizzo lo quiera llamar.

Sin embargo, hay un problema. Para la FIFA, un jugador que quiera jugar por otro país que no sea el natal no solo debe tener la carta de nacionalización, sino que también debe llevar cinco años continuos viviendo en dicho país, situación que Dituro no cumple debido a su préstamo al Celta de Vigo.

Por ello, Dituro junto a la Federación de Chile se encuentran haciendo todas las gestiones posibles, argumentando que el portero, a pesar de haber salido a préstamo a España un año, siempre tuvo su residencia en Chile.

Matías Dituro quiere jugar por la selección nacional. (Foto: Archivo)



Según Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, la respuesta de la FIFA ante este argumento fue positiva y que próximamente Dituro podría ser elegible por la selección nacional. Por su parte, el periodista de DirecTV, Marco Escobar fue más cauteloso señalando que la respuesta por parte de la FIFA no es clara, pero que Matías Dituro renunció jugar por la selección argentina y ratificó sus deseos de defender a Chile.

Por ahora solo resta esperar como avanzan las gestiones para saber si podremos ver o no a Matías Dituro con la camiseta de La Roja.