Daniella Chávez se tomó las redes sociales con una campaña en la cual buscaba adueñarse de O’Higgins de Rancagua, club del cual es hincha. Fue en las plataformas digitales donde la conejita Playboy dio a conocer una alta suma de dinero que tenía reunido para poder adquirir la institución deportiva.

Es que la fanática del Capo de Provincia mostró en su cuenta de Twitter que había reunido cerca de cinco millones de dólares y que dentro de sus planes, es hacerse dueña de O’Higgins de Rancagua pese a las negativas que ha recibido por parte de los actuales dueños quienes rápidamente le cerraron la puerta.

Los actuales dueños del club explicaron a RedGol que no existe ninguna posibilidad de que la familia Abumohor se sentara a conversar con Daniella Chávez, por la forma en la que los ha tratado en redes sociales como también en otras oportunidades.

Sin embargo, durante el pasado miércoles la conejita Playboy le respondió a esta medida y emplazando a uno de los principales dueños del club como es Ricardo Abumohor, a quien tildó de estar discriminándola por ser mujer, Playboy y la forma en la que estaba reuniendo el dinero.

O'Higgins viene de derrotar a Universidad de Chile en Rancagua. (Foto: Agencia Uno)

“Llevo recaudado 8 millones de dólares... hoy veo en las noticias que la dirigencia de O’Higgins no me quiere vender porque los critiqué en redes sociales. ¡Jajaja! Si hacen mal la pega, obvio que los voy a criticar”, comenzó detallando dentro de sus quejas.

Además, agregó que “¡Ricardo Abumohor dijo que el club estaba en venta y prefería que el club quedará en manos de gente de la región! ¡Él lo puso en venta y ahora que lo quiero compra me dicen que no! Pensé que era más serio este señor y estoy segura que puedo hacer mucho más por el club que él... ¡Soy de la región, soy hincha y él no!”.

No obstante, siguió entregando detalles al respecto. “Al parecer Abumohor mira en menos que una mujer quiera comprar el club. Lo pone en venta, pero discrimina a quien se lo vende. Igual da pena como actúan los supuestos machos en este país. Abumohor me discrimina para comprar O’Higgins, lo pone en venta para todos, pero menos a mí... ¡Por la forma en que reuní el dinero! Son una vergüenza”.

Eso no fue todo, dado que también contempló que “Que Rancagua sepa que no me quiere vender y que yo podría hacer mejores cosas. Podría tener una plantilla de más de 3.5 millones de dólares al año, con refuerzos de calidad y buen DT, pero soy mujer y Playboy, no merezco tener un club dice Abumohor”.

Finalmente, sentenció todo señalando que “O’Higgins está en Venta, pero Abumohor en un acto discriminatorio me cierra las puertas a poder comprarlo. Por ser mujer, Playboy y la forma que reuní el dinero. ¡En venta para todos, menos para mí!”.