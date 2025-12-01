Colo Colo hizo un partido para el olvido el viernes pasado ante Cobresal en el norte del país, donde cayó por 0-3 y complicó en demasía su participación en la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.
Al Cacique le cayó un mazazo extra al día siguiente: Palestino derrotó en condición de visitante a Deportes La Serena y se clasificó al certamen internacional, dándole una posibilidad menos al elenco dirigido por Fernando Ortiz.
Ahora, el Cacique no tiene margen de error y tiene que obligadamente derrotar a Audax Italiano en la última fecha de la Liga de Primera 2025 para mantener viva una ilusión, pero sigue siendo muy difícil.
Si Audax Italiano hoy día empata o pierde ante Ñublense, Colo Colo se clasifica a la Copa Sudamericana venciendo a los itálicos sin importar Cobresal en esta ecuación. ¿Por qué? En caso de igualdad entre verdes y rojos, Colo Colo igualaría la línea de Audax con un triunfo, pero tiene mejor diferencia de gol.
En caso de que los itálicos derroten hoy día al cuadro chillanejo, el panorama es absolutamente oscuro para el Cacique: se clasificará a Copa Sudamericana si derrota a Audax Italiano en la última fecha y si Cobresal pierde ante Ñublense en el sur del país.
Así las cosas, Colo Colo está contra las cuerdas de cara a la Copa CONMEBOL Sudamericana y dependerá de que Ñublense le haga un favor hoy día ante Audax Italiano o el próximo domingo ante Cobresal para poder tener actividad internacional la próxima temporada.
En síntesis
