Todo listo para que Cobreloa y Deportes Concepción disputen la final de la liguilla de ascenso y definan al segundo equipo que ascienda a Primera División y acompañe a Universidad de Concepción en la Liga de Primera 2026.
El elenco loíno llegó a la instancia decisiva tras despachar este domingo en una emocionante llave a San Marcos de Arica. Los ‘Naranjas’ habían caído en la ida 2-1 pero en el Zorros del Desierto remontaron la serie con un sólido 3-1 a favor.
Al otro lado de la vereda asoma Deportes Concepción. El ‘León de Collao’ sacó un heroico empate ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y de los pies de Joaquín Larrivey sueña con un histórico retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.
Ante este escenario, Bolavip Chile le consultó a una plataforma de IA de pronósticos deportivos para que se la juegue y entregue su veredicto de quién ganará la Liguilla de Ascenso y logre el ascenso a Primera.
El análisis de la IA
Ventajas de Cobreloa
- Jugará la revancha en su casa, lo que siempre pesa: su localía en el Estadio Zorros del Desierto podría ser determinante.
- Su ofensiva demostró poder de reacción bajo presión: darle vuelta una llave revela carácter para momentos decisivos.
- Tiene plantilla consolidada y experiencia en campañas de ascenso, lo que puede pesar psicológicamente en una final de alto voltaje.
Ventajas de Deportes Concepción
- Fuerza defensiva y orden táctico: en semifinales mantuvieron su arco bastante ordenado, lo que en una final puede marcar la diferencia.
- Su hinchada es un factor real: el “León de Collao” suele llenar estadios y el ambiente en su cancha siempre genera presión al rival.
- Si maneja bien la ansiedad de jugar con la necesidad inherente de un ascenso, pueden aprovechar cualquier error de Cobreloa fuera de casa.
El pronóstico de la IA: Cobreloa o Deportes Concepción
Mi pronóstico se inclina a que Cobreloa sea quien gane el segundo boleto a Primera División por encima de Deportes Concepción.
✅ Por qué Cobreloa parece favorito
- Revirtió una serie muy adversa —venía de perder la ida ante San Marcos de Arica— y ganó de forma convincente como local con un 3-1 que resolvió la llave. Esa remontada demuestra firmeza mental y capacidad de manejar presión.
- Juega la revancha en su casa, el Estadio Zorros del Desierto: la localía en Calama suele ser un aliciente muy poderoso.
- Históricamente, los loínos en instancias definitorias han demostrado solidez ofensiva y carácter para sacar adelante partidos de alta tensión.
Las cartas de Deportes Concepción también tienen peso
- Concepción logró avanzar eliminando a un rival fuerte como Deportes Copiapó, lo que demuestra que llega con buenos instintos defensivos y eficiencia cuando le toca definir.
- Si bien juega la ida fuera de casa, puede buscar aguantar atrás y lastimar de contra, una fórmula que, bien aplicada, podría complicar a Cobreloa.