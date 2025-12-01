Todo listo para que Cobreloa y Deportes Concepción disputen la final de la liguilla de ascenso y definan al segundo equipo que ascienda a Primera División y acompañe a Universidad de Concepción en la Liga de Primera 2026.

El elenco loíno llegó a la instancia decisiva tras despachar este domingo en una emocionante llave a San Marcos de Arica. Los ‘Naranjas’ habían caído en la ida 2-1 pero en el Zorros del Desierto remontaron la serie con un sólido 3-1 a favor.

Al otro lado de la vereda asoma Deportes Concepción. El ‘León de Collao’ sacó un heroico empate ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y de los pies de Joaquín Larrivey sueña con un histórico retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.

Ante este escenario, Bolavip Chile le consultó a una plataforma de IA de pronósticos deportivos para que se la juegue y entregue su veredicto de quién ganará la Liguilla de Ascenso y logre el ascenso a Primera.

Cobreloa, el gran favorito para la IA (Photosport).

El análisis de la IA

Ventajas de Cobreloa

Jugará la revancha en su casa, lo que siempre pesa: su localía en el Estadio Zorros del Desierto podría ser determinante.

Su ofensiva demostró poder de reacción bajo presión: darle vuelta una llave revela carácter para momentos decisivos.

Tiene plantilla consolidada y experiencia en campañas de ascenso, lo que puede pesar psicológicamente en una final de alto voltaje.

Ventajas de Deportes Concepción

Fuerza defensiva y orden táctico: en semifinales mantuvieron su arco bastante ordenado, lo que en una final puede marcar la diferencia.

Su hinchada es un factor real: el “León de Collao” suele llenar estadios y el ambiente en su cancha siempre genera presión al rival.

Si maneja bien la ansiedad de jugar con la necesidad inherente de un ascenso, pueden aprovechar cualquier error de Cobreloa fuera de casa.

Deportes Concepción no corre como favorito para la IA, pero tiene sus cartas (Photosport).

El pronóstico de la IA: Cobreloa o Deportes Concepción

Mi pronóstico se inclina a que Cobreloa sea quien gane el segundo boleto a Primera División por encima de Deportes Concepción.

✅ Por qué Cobreloa parece favorito

Revirtió una serie muy adversa —venía de perder la ida ante San Marcos de Arica— y ganó de forma convincente como local con un 3-1 que resolvió la llave. Esa remontada demuestra firmeza mental y capacidad de manejar presión.

Juega la revancha en su casa, el Estadio Zorros del Desierto: la localía en Calama suele ser un aliciente muy poderoso.

Históricamente, los loínos en instancias definitorias han demostrado solidez ofensiva y carácter para sacar adelante partidos de alta tensión.

Las cartas de Deportes Concepción también tienen peso