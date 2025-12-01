Deportes Iquique logró un tremendo triunfo en condición de visitante ante Everton de Viña del Mar por la cuenta mínima, resultado que le permite a los ‘Dragones Celestes’ seguir soñando con la salvación hasta la última fecha.

Para el último partido del torneo, Iquique recibirá en el Estadio Tierra de Campeones a la Universidad de Chile, en la que buscará un nuevo triunfo y esperará a que Everton de Viña del Mar pierda ante O’Higgins de Rancagua para mantenerse en primera.

Pensando desde ya en este crucial duelo ante la Universidad de Chile, en Deportes Iquique tomaron una importante decisión para lo que será dicho partido en el Estadio Tierra de Campeones y que sin duda traerá coletazos.

Iquique no permitirá hinchas visitantes

El conjunto local tomó la decisión de no recibir hinchas de la Universidad de Chile para lo que será este trascendental partido, ya que esperan colmar su recinto de sólo hinchas locales para poder lograr la épica.

Iquique quiere colmar su recinto con solo hinchas locales | Foto: Photosport

Está información fue compartida desde el club norteño en sus distintas redes sociales, en donde desde las 00:00 de este lunes ya se inició la venta de entradas para abonados y la venta general comenzará a las 12:01.

De esta forma, Deportes Iquique esperará poder colmar su recinto deportivo para poder lograr su gran hazaña de mantenerse en primera división, en la que están con la ilusión a tope tras este tremendo repunte en la recta final del torneo.

El duelo entre Deportes Iquique y Universidad de Chile está pactado para el sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

