A sus 42 años, Cristián “La Nona” Muñoz atraviesa un momento ascendente en su carrera como director técnico, luego de conseguir el ascenso con Universidad de Concepción a la Primera División del fútbol chileno.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el exfutbolista decidió no continuar al mando del plantel profesional del Campanil. Esa determinación, inesperada para un técnico que venía de firmar un ciclo exitoso, lo instaló de inmediato en el radar de varios clubes del balompié nacional.

Y es que en apenas un año al frente de la UdeC, Muñoz logró moldear un equipo ordenado, competitivo y con una identidad perfectamente reconocible, cualidades que hoy lo posicionan como uno de los entrenadores más atractivos del mercado.

El Campanil con la Nona Muñoz como DT sumó 55 puntos en 30 partidos | FOTO: MARCO VAZQUEZ/Photosport

La Nona Muñoz comenzó a ser vinculado con varios clubes del fútbol chileno

Con ese antecedente sobre la mesa, y según informó el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (Ex Twitter), tres clubes ya habrían puesto sus ojos en La Nona.

Uno de ellos es Unión Española, elenco recién descendido a Primera B y que busca acelerar su retorno a la división de honor con un proyecto robusto desde el inicio.

El segundo interesado sería Santiago Wanderers, donde la dirigencia apunta a un técnico capaz de instalar un proceso estable y formador, características que Muñoz demostró con creces en Concepción. Su capacidad para potenciar juveniles y ordenar estructuras internas juega a su favor en Valparaíso.

Por último, Arellano aseguró que un equipo de Primera División, pese a contar hoy con entrenador, le pidió tiempo hasta la próxima semana, lo que confirma que su nombre circula fuerte incluso en instituciones que evalúan cambios para 2026.

La situación deja a Muñoz en una vitrina privilegiada: con un ascenso reciente, un estilo reconocible y varios clubes pendientes de su decisión, el técnico enfrenta la posibilidad de dar un salto significativo en su carrera.

En síntesis…

Cristián “La Nona” Muñoz vive su momento más alto como entrenador tras ascender con la UdeC y decidir dejar el club.