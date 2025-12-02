Colo Colo y Universidad de Chile siguen con atención el futuro de Gabriel Arias. El experimentado portero terminó su ciclo en Racing Club y por ello su siguiente paso se mantiene en incertidumbre.

¿Dónde jugará la próxima temporada? Desde Argentina entregaron una pista sobre ello. El arquero de 38 años asoma como una de las principales atracciones del mercado de fichajes.

Según reveló el periodista Bruno Aleotti de DSports, cruzará la cordillera y se instalará en Chile. Todo indica que buscará equipo en el país que representa a nivel de selecciones.

“No va a continuar en La Academia, vence su contrato en diciembre, decide no prolongarlo. Seguramente su futuro este en el fútbol chileno“, destacó el comunicador.

Ante tal panorama, tanto Colo Colo como Universidad de Chile estarán con un ojo puesto sobre él. Cabe destacar que ambas instituciones lo observaron como posible refuerzo en el pasado.

Gabriel Arias concluyó su etapa en Racing Club: ¿Jugará en Colo Colo o Universidad de Chile? (Imagen: Getty)

¿Colo Colo o Universidad de Chile? El 2025 de Gabriel Arias

Durante la presente temporada, el seleccionado chileno disputó un total de 31 encuentros con la camiseta de Racing Club. En dichos compromisos, recibió 27 goles y mantuvo la valla invicta en 14 oportunidades.

Cabe destacar que arribó al elenco bonaerense en 2018 y acumuló siete títulos durante su estadía. Será recordado por siempre por haber levantado la Copa Sudamericana 2024.

