En un partido que tuvo una montaña rusa de emociones, Unión Española firmó su descenso a la Primera B para la próxima temporada tras caer por 2-4 ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura.

El cuadro hispano mostró los mismos errores que tuvo toda la temporada y se despidió de la Primera División, generando un clima tenso en el recinto de Independencia donde se vivieron momentos álgidos.

Uno de los protagonistas fue Sabino Aguad, a quien se le vio enfrascado con los hinchas y luego salió a hablar: “Pedir disculpas a todos los hinchas. Para todos es un día demasiado triste y pocas palabras tenemos. No haber tenido estadio nos pasó la cuenta, fallamos con los refuerzos al inicio, ya sea por lesiones o porque no se acostumbraron. Tuvimos errores durante el año”, dijo el gerente general de Unión Española.

En esa línea, el directivo añade que “Bajar a la B significa casi 2 mil millones de pesos menos al año en televisión. Tenemos un plantel con sueldos de Primera y la gran mayoría continúa. Hoy no puedo prometer que armaremos un equipo para volver el próximo año; sería fácil decirlo, pero no sé cómo vamos a afrontar lo económico ni qué jugadores querrán seguir”.

Lo único cierto es que Unión Española deberá jugar en la segunda categoría del fútbol chileno la próxima temporada y tendrá una difícil tarea si quiere volver luego a la división de honor del balompié nacional.

