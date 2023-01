El ex presidente de la Universidad de Chile, Federico Valdés habló sobre lo que ha sido el presente de la U para el 2023, en la que dejó su reflexión sobre como se reforzó el equipo para esta temporada y el sueño del estadio propio, que volvió a tomar vida en los últimos días

Universidad de Chile se apronta para lo que es la temporada 2023, en la que los ‘Azules’ quieren dejar en el olvido las malas temporadas anteriores dentro del Campeonato Nacional y para este año esperan volver a luchar por cosas importantes, uno de los grandes desafíos que tiene uno de los grandes de nuestro país.

Durante esta jornada un conocedor del mundo del ‘Romántico Viajero’ como lo es el ex presidente de la Universidad de Chile, Federico Valdés, quien conversó con Radio ADN sobre el presente del club, en el que espera que el equipo pueda andar de buena forma en el 2023 y no sufrir como en años anteriores.

“Hay varios juveniles bien buenos, un buen arquero y centrales con oficio. Espero que Leandro Fernández sea un refuerzo de verdad. Eso, más un DT que sepa elegir a los once titulares, el equipo debería estar de la mitad para arriba en la tabla”, partió señalando Valdés.

Profundizando en lo que ha sido la conformación de la plantilla para esta jornada, el ex mandamás ‘Azul’ fue claro en señalar en que no se ilusiona en demasía para la temporada 2023, ya que considera que el club no se ha reforzado de la mejor manera.

Valdés espera que la U de Pellegrino ande bien en este 2023 | Foto: Cristián Fajardo Bolavip

“La U no armó un equipo para pelear el torneo. Hay equipos que tienen planteles muy superiores a la U. A este equipo si le sacas 4 o 5 titulares, se ve algo muy distinto a lo que todos esperamos ver”, declaró.

A pesar de que la U ha tenido unas últimas temporadas para el olvido, quien fuera presidente del club indica que estas acciones no quitan en nada la grandeza que tiene la U “será un equipo grande siempre. Con malas campañas es el club que lleva más gente al estadio, otra cosa es que no estamos peleando nada hace mucho rato”.

Finalmente, Valdés tuvo su reflexión ante lo que ha sido la posibilidad que surgió durante esta semana de que los ‘Azules’ puedan concretar el sueño del estadio propio, en la que espera que en esta oportunidad si pueda concretarse, aunque avisa que será muy complejo.

“Ruego para que resulte esta vez. Sé que es muy difícil. A lo mejor, ellos le encontraron la vuelta y es así, los felicito, entrarían a la historia del club por resolver ese problema. Pero hay que tener apoyo del municipio y los alcaldes se deben a sus electores”, cerró.