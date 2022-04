Fouillioux sobre ausencia de Saavedra en la UC: "Si bien no está en su mejor momento, me llama la atención que no haya jugado"

Gonzalo Fouillioux se refirió a una situación que se ha estado viviendo en los dos últimos partidos que disputados de Universidad Católica, primero ante Universidad de Chile el pasado fin de semana y este miércoles ante Talleres de Córdoba por Copa Libertadores, y es la ausencia de Ignacio Saavedra en el once titular.

Si bien, el volante se perdió el Clásico Universitario por su expulsión directa ante O'Higgins en el encuentro anterior contra los azules, ante los trasandinos tampoco vio acción y para el periodista la no presencia de Saavedra se pudo haber gatillado por la tarjeta roja ante los rancagüinos.

"Me llama la atención lo de Saavedra. No sé, puede ser, no lo descarto que sea un castigo porque fue una expulsión irresponsable, innecesaria, donde el equipo estaba mal, dejó a los compañeros con uno menos y que puede ir por ahí, porque desde el rendimiento creo que es un jugador de estructura". comenzó diciendo el comentarista en Todos Somos Técnicos.

"O sea, Saavedra es un mejorador de compañeros, sobre todo en un momento difícil, donde creo que una de las grandes virtudes que tuvo la Católica en mucho tiempo es que era un equipo relativamente confiable", agregó.

En cuanto al rendimiento del equipo, Fouillioux cree que la UC ha perdido confianza. "La Católica en buenos o malos momentos era un equipo que generaba cierta confianza desde su capacidad competitiva. Creo que eso se ha perdido y se ha perdido incluso en partidos donde tiene cierto control, como la U. En un partido que lo tenía en el bolsillo, terminó sufriendo y para qué decir en partidos donde el equipo no encuentra el funcionamiento"

Finalmente y para cerrar, volvió al tema del joven volante. "Me llama mucho la atención que un futbolista de estructura, que al final Saavedra influye en todas las líneas y si bien no está en su mejor momento, me llama la atención que no haya jugado".