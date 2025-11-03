La Selección Chilena comienza a definir los últimos detalles de su gira por Europa en noviembre, donde enfrentará a selección de Rusia y Perú en la ciudad de Sochi.

Estos serán los dos últimos partidos del año para la Roja bajo la conducción interina de Nicolás Córdova, a la espera de que la ANFP confirme al técnico definitivo para el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Los encuentros están programados para el 15 de noviembre ante Rusia y el 18 frente a Perú, donde Córdova espera evaluar nuevos nombres y seguir dándole rodaje a una generación que busca consolidarse.

Ignacio Saavedra, el primer confirmado en la Roja

La nómina oficial aún no ha sido publicada por la ANFP, pero desde el extranjero llegó la primera pista. Uno de los clubes donde milita un futbolista chileno se adelantó al anuncio y lo reveló en redes sociales, sorprendiendo a los hinchas.

El protagonista de la filtración fue Ignacio Saavedra, mediocampista del PFC Sochi de la Liga Premier de Rusia, quien fue “echado al agua” por su propio club. A través de sus redes sociales, la institución rusa publicó: “¡Nacho está en la selección chilena! “.

“Nuestro mediocampista ha sido convocado para los amistosos de noviembre. 15 de noviembre – Rusia vs. Chile, 18 de noviembre – Chile vs. Perú, Ambos partidos se jugarán en Sochi. ¡Vamos, Nacho!”, agregaron.

La publicación que subió el PFC Sochi sobre la nominación de Nacho Saavedra | FOTO: Instagram

Saavedra tendrá una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional y convencer al cuerpo técnico de que puede ser una pieza importante en el mediocampo de la Roja.