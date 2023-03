Iván Zamorano y su feroz tirón de orejas a los entrenadores del fútbol chileno: "Deben confiar en los jóvenes, no siempre la solución va estar en los extranjeros"

Varias figuras han surgido en los últimos años dentro del fútbol chileno, pero lamentablemente a muchos de ellos les ha costado el poder mantener un rendimiento óptimo para seguir su crecimiento y han seguido un camino muy claro, el cual los ha llevado al estancamiento de su carrera, en las que de momento una gran mayoría no ha podido imponerse y prevalecer sus buenas condiciones futbolísticas.

Ante este delicado tema, un grande de nuestro fútbol como lo es Iván Zamorano conversó con TNT Sports y abordó esta situación, en la que con la pelota en el piso analizó la raíz de este problema, en la que partió apuntando a los padres como culpables de esta desorientación que existe en estos jóvenes, a quienes los ven como salvadores.

“Yo voy a hablar del tema formativo y de lo que para mí pasa en Chile: de repente el futbolista que no llega a ser grande, para mí la culpa es de los papás. Primero, creen que tienen a un Cristiano Ronaldo o a un Messi y no es así. Después, son el salvador de la familia y le generan una presión terrible al jugador de fútbol, que no les da la posibilidad de poder llegar”, partió señalando Zamorano.

Ahondando más en su pensamiento, ‘Bam Bam’ también confesó que los jóvenes hoy en días se vuelven locos muy rápidamente con su debut en el profesionalismo, pero no mantienen la paciencia y perseverancia para seguir creciendo dentro del fútbol.

Pizarro es uno de los jovenes que promete | Foto: Imago

“Después, a lo mejor tienen la posibilidad de debutar, hacen un gol, portada de diario, entrevistas de todo el mundo y hasta ahí, ahí se acaba. Esto tiene que ver con paciencia, con responsabilidad, con el tema valórico de las familias”, explicó.

Dentro de esas distracciones, uno de los grandes goleadores de nuestra historia pone culpa también en los representantes de los jugadores “hoy muchas veces los guías de los jugadores de fútbol son los representantes y ahí hay otros márgenes de responsabilidad, que tienen que ver con el dinero y otras cosas”.

Finalmente, Zamorano en igual parte le hizo un potente llamado de atención a los entrenadores del fútbol chileno, en la que pidió darles más oportunidades y obligaciones a los jugadores jóvenes, y no siempre tener que depender de lo que pueda hacer un jugador extranjero.

“También creo que falta, de parte de los entrenadores que están en Chile, confiar mucho más en los jóvenes. Y no podemos pensar que la solución de los equipos siempre va a estar en los jugadores extranjeros”, cerró.