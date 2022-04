La Universidad Católica venció por 2-1 a la Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario. Los Azules mostraron un bajo rendimiento en el primer tiempo y con el ingreso de los canteranos Lucas Assadi y Darío Osorio en el segundo lapso, los dirigidos por Santiago Escobar estuvieron cerca del empate.

Jorge "Pelotazo" Gómez, panelista del programa ESPN F360 Chile, analizó lo quefue la dura derrota del conjunto laico.

"Da la sensación que en el primer tiempo que la U salió a no perder porque estaban retrasados y esperando que la Católica no los superara en defensa y como iban perdiendo, adelantaron las líneas porque no les quedaba otra", comenzó diciendo el panelista.

"Si la U hubiera presionado más arriba quizás igual perdía el partido 2-1 pero da la sensación que lo fue a buscar. En el primer tiempo no tuvo ningún tiro al arco, no daba tres pases seguidos, así es muy complicado y da la sensación que la fecha pasada a Unión le ganó de suerte", añadió el reconocido comunicador.

"Jugando así, como el primer tiempo sobre todo, la U va a pelear el descenso por cuarto año consecutivo", sentenció.

Ahora, la U deberá dar rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el duelo ante Coquimbo Unido en el norte de nuestro país, el cual se desarrollará este sábado 9 de abril a las 17:00 horas.