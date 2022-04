Santiago Escobar no se desanima con la nueva derrota de la U: “Tengo fuerzas para seguir”

Universidad de Chile no pudo en su visita a San Carlos de Apoquindo donde terminó cayendo por dos a uno frente a Universidad Católica. Los azules mostraron un buen juego en el complemento, pero que no tuvo nada de similar a lo que tuvieron durante la primera etapa para el elenco cruzada sacara la ventaja en el marcador.

Santiago Escobar atendió a los medios de comunicación luego del partido en la conferencia de prensa, la cual se le preguntó por su continuidad al respecto y donde el estratega se mostró con ánimos para seguir demostrando sus deseos de continuar y levantar del “mal momento” al club.

“Tengo fuerzas (para seguir), en la adversidad tengo capacidad para seguir luchando. Me anima el segundo tiempo, es el equipo que queremos ver en la U. A mí me trajeron para cumplir un contrato por un año y lo espero cumplir, lógicamente dependo de los directivos, quienes me trajeron acá”.

No fue lo único que habló el técnico, debido que sobre este mismo punto agregó que “A uno no le gusta perder dos clásicos, pero por lo menos, la manera en que perdimos hoy me ilusiona. Hay capacidad y materia prima”.

Otro de los puntos destacados por el estratega fue el buen compromiso que tuvieron Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes desde su ingreso le cambiaron la cara al plantel. “Osorio y Assadi tienen todo para competir por un puesto de titular. Hay que ir consolidándolos. Hoy no les pesó. Quedé muy conformes con su actitud”.

De ahora en más el entrenador Santiago Escobar tendrá que seguir trabajando con miras al próximo desafío de Universidad de Chile, donde el fin de semana siguiente tendrán que enfrentarse a Coquimbo Unido como visitante.