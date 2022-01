Juan Cristóbal Guarello entregó su opinión en relación al partido entre Colo Colo y Universidad Católica. El periodista analizó el triunfo del cuadro de Gustavo Quinteros, donde inició comentando que la primera parte fue equilibrado, pero el conjunto albo tenía una mayor intensidad, sobre todo en la zona del ataque.

“El primer tiempo me pareció un partido dentro de todo parejo, pero cuando Colo Colo apuraba se notaba la lentitud y la poca chispa que tenía la defensa de Universidad Católica. Hubo un gol que se pierde, que no sé si se lo pierde Solari o lo marra Costa, lo cierto es que cobran offside porque le rebota a Costa y si la pelota no le da, el gol era legítimo", comenzó explicando.

"Hubo una confusión en eso y no, el momento en que la pelota rebota en Costa estaba offside, pero si el uruguayo-peruano se hubiera corrido un poquito era gol de Solari. Tuvo esa llegada clarísima Colo Colo", añadió Guarello en ADN.

En eso, es que el panelista de Los Tenores destacó algunos puntos bajos en el equipo de Cristián Paulucci. Además, también comentó sobre la dupla de centrales de los albos.

"Y Católica le costó mucho llegar. Montes no hizo buen partido, Valencia lo vi peleando con Suazo más que jugando. Marcelino que tuvo un par de buenas habilitaciones, no estaba tan fino. Gutiérrez no hizo un buen partido. La defensa de Colo Colo cambia con Falcón y Amor de centrales, cambia el tono de la marca, es mucho más dura. Buen partido del uruguayo, tuvo un par de cierres importantes", agregó..

Por eso, Guarello cree que en el complemento, el cuadro de Macul pudo imponerse y hasta que llegó la jugada del primer gol, donde el portero Sebastián Pérez tuvo el infortunio de equivocarse en la salida.

"Y en el segundo tiempo, ya a Colo Colo se le empiezan a abrir espacios y a llegar por las bandas y con el error de Sebastián Pérez, Católica no tiene capacidad de reaccionar. Ahora, esto de salir de jugando siempre con el pie. Está bien, hay una forma de salir, pero cuando ves que te la van a quitar, regálasela a la tribuna. Si da lo mismo, a lo más te van a tirar un lateral en contra, pero estas cosas ¿Cuántos goles vemos así?", sostuvo.

"Mira, Colo Colo fue superior y mereció ganar, pero por ahí el título se va en ese momento, porque mientras el marcador esté empatado hay partido. Cuando le regalas un gol y el equipo rival es superior no tienes vuelta, no tienes cómo volver", cerró el periodista.