Esta tarde, Deportes Limache y Huachipato se vieron las caras en El Teniente de Rancagua en la gran final de la Copa Chile 2025.

En la primera parte los equipos no se hicieron daño, aunque las más claras corrieron por parte del conjunto limachino.

En el complemento, tras una polémica jugada de Felipe Fritz donde los ‘Acereros’ reclamaban mano mientras corrían 7′ del segundo tiempo, vino una letal contracarga de los ‘Tomateros’ para poner el primer tanto del compromiso con gol de Facundo Pons tras una gran asistencia de ‘Popín’ Castro.

Cuando el encuentro ya expiraba y Limache saboreaba el trofeo, Carlo Villanueva apareció a los 90+5′ para poner el empate tras un mal despeje de la defensa rival, logrando así forzar el encuentro a la definición desde los doce pasos.

En la definición por penales, los ‘Acereros’ estuvieron más certeros y lograron imponerse por 4 a 3 al cuadro limachino. Además, el conjunto de la octava región asegura su plaza en la fase previa dos de Copa Libertadores donde ya hay interesantes nombres clasificados.

¿Quién es el posible rival del campeón de Copa Chile?

Como el campeón de Copa Chile logra su cupo en la segunda fase previa de Copa Libertadores, ya hay nombres de bastante jerarquía a los que podría enfrentar en dicha instancia, aunque la mayoría aún no se definen en sus respectivas ligas.

De momento, los más destacados de este listado son los dos de Brasil: Botafogo y Bahía, más Argentinos Juniors. El nombre que más ‘mete miedo’ sin dudas es Botafogo, equipo que en 2024 conquistó precisamente este trofeo tras vencer en la final al Atlético Mineiro.

Los confirmados para la segunda fase previa de Copa Libertadores

Botafogo (Sexto puesto del Brasileirao 2025)

Bahía (Séptimo puesto del Brasileirao 2025)

Argentinos Juniors (Tercer mejor ubicado -no campeón- de la tabla anual de la Liga Profesional 2025)

Guaraní (Mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Primera División 2025)

Carabobo (Subcampeón de la Liga FUTVE 2025)

Liverpool (mejor ubicado -no finalista- en la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025)

Campeón de la Copa Bolivia 2025 (Bolivia)

Mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Liga BetPlay 2025 (Colombia)

Segundo mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Liga BetPlay 2025 (Colombia)

Tercero de la Liga 1 2025 (Perú)

¿Cuándo se sortearán los duelos de la fase preliminar de Copa Libertadores?

Según la información entregada por la Conmebol, el sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Paraguay.